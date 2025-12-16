Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Украина может получить гарантии безопасности на основе 5 статьи НАТО в рамках мирного плана


16.12.2025   13:52


Украина может получить гарантии безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне в рамках предложенного США мирного соглашения с Россией, сообщили американские чиновники в понедельник. Это обсуждалось на двухдневных переговорах в Берлине между американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и европейскими лидерами, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, что провел телефонную беседу с президентом Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов, и сказал, что мирная сделка «близка как никогда». Двое американских официальных лиц сказали журналистам после переговоров в Берлине, что достигнуто согласие между Киевом и Москвой по 90% вопросов - кроме территориальных вопросов. Источники сказали, что вопросы территорий и суверенитета сторонам придется согласовывать друг с другом самостоятельно.

Один из американских чиновников сообщил, что Россия готова допустить вступление Украины в Евросоюз и что Трамп стремится предотвратить дальнейшее продвижение России на запад.


