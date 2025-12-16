Правительство Великобритании выделило $805 млн на укрепление ПВО Украины

Правительство Великобритании выделило $805 млн на укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщил глава британского минобороны Джон Хили в ходе выступления на заседании контактной группы по военным поставкам в республику в формате «Рамштайн», трансляцию вел телеканал Sky News.



«Сегодня я могу подтвердить самое крупное годовое вложение Великобритании в противовоздушную оборону Украины: 600 млн фунтов ($805 млн долларов — прим.) и тысячи систем ПВО, ракет и автоматизированных турелей для уничтожения беспилотников», — сказал министр.



Хили добавил, что поставки вооружения начнут реализовывать в этом году и продолжат в течение 2026 года. Также, по его словам, Великобритания планирует передать Украине новые дроны-перехватчики Octopus.





