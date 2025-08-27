|
Вашингтонские договоренности имеют стратегическое значение для всего региона – Экспертa
27.08.2025 19:42
Вашингтонские договоренности имеют стратегическое значение для всего региона. Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал грузинский дипломат и эксперт по международным отношениям и региональной безопасности, старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе.
«Активизация, которую мы наблюдали, последовала после смены администрации и вступления в должность Президента Трампа. В этот период завершился процесс активизации контактов между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами, что видно хотя бы по конкретным дипломатическим шагам и известным нам практическим примерам», - отметил собеседник агентства.
По его словам, коммуникация между двумя странами была действительно интенсивной.
«И то, что мы видим сегодня, — это не случайность. Договоренности по итогам Вашингтонского саммита — результат очень серьезной, стратегически выверенной и целенаправленной работы как со стороны Азербайджана, так и администрации США», - подчеркнул эксперт.
