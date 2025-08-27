Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вашингтонские договоренности имеют стратегическое значение для всего региона – Экспертa


27.08.2025   19:42


Вашингтонские договоренности имеют стратегическое значение для всего региона. Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал грузинский дипломат и эксперт по международным отношениям и региональной безопасности, старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе.

«Активизация, которую мы наблюдали, последовала после смены администрации и вступления в должность Президента Трампа. В этот период завершился процесс активизации контактов между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами, что видно хотя бы по конкретным дипломатическим шагам и известным нам практическим примерам», - отметил собеседник агентства.

По его словам, коммуникация между двумя странами была действительно интенсивной.

«И то, что мы видим сегодня, — это не случайность. Договоренности по итогам Вашингтонского саммита — результат очень серьезной, стратегически выверенной и целенаправленной работы как со стороны Азербайджана, так и администрации США», - подчеркнул эксперт.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна