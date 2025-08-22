Андрей Сибига благодарит власти Грузии за организацию возвращения граждан Украины

22.08.2025 12:56





Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил представителей властей Грузии за организацию возвращения на родину украинских граждан, находившихся на КПП «Дарьял».



По словам Сибиги, грузинская и молдавская стороны помогли Украине в организации транзитного маршрута и решении логистических вопросов.



«По поручению Президента Украины Владимира Зеленского было организовано возвращение 65 граждан Украины из буферной зоны на российско-грузинской границе в Украину. Среди них 10 женщин и 8 тяжело больных лиц. Все они находились на грузинском контрольно-пропускном пункте «Дарьял» фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России. Украинские дипломаты и консулы приложили все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности при участии международных организаций», – говорится в заявлении Сибиги, опубликованном им в социальной сети.



По информации министра, 21–22 августа возвращённая группа была перевезена из Грузии в Украину через территорию Молдовы.



«Выражаем особую благодарность официальным представителям властей Грузии и Молдовы за содействие в организации транзитного маршрута и решении логистических вопросов», – пишет Сибига и отмечает, что в предыдущие месяцы Министерство иностранных дел Украины уже организовало возвращение в общей сложности 44 граждан.



Таким образом, общее количество украинцев, возвращённых с КПП «Дарьял», составило 109 человек.



«Министерство иностранных дел в сотрудничестве с посольствами Украины в Грузии и Молдове, украинскими ведомствами, а также с грузинской и молдавской сторонами продолжает работу по возвращению оставшихся граждан, которые выражают желание репатриироваться в Украину», – отмечает Сибига.



По словам министра иностранных дел Украины, гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия целенаправленно резко увеличила количество депортированных украинских граждан на данном КПП. Украинская сторона ещё ранее призывала Россию направлять граждан непосредственно на границу с Украиной, а не в Грузию.



«Это предложение остаётся в силе. Если Россия и дальше будет его игнорировать, единственный вывод будет заключаться в том, что резкое увеличение числа депортированных является спланированной Россией операцией против Украины. В то же время Украина никогда не оставляет своих людей в беде и всегда будет приоритетом ставить защиту прав и законных интересов своих граждан», – пишет Сибига.







