Трамп призвал привлечь к ответственности филантропа Джорджа Сороса и его сына
27.08.2025 22:59
Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к ответственности филантропа Джорджа Сороса и его сына за "поддержку насильственных протестов". Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Truth Social.
Трамп написал, что Сорос и его "замечательный ультралевый сын" должны быть привлечены к ответственности "за их поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории США".
"Мы не позволим этим сумасшедшим больше разрывать Америку, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной. Сорос и его группа психопатов нанесли большой вред нашей стране!" – добавил президент США.
Он также написал, чтобы Сорос и его "сумасшедшие друзья" были осторожны, потому что "мы следим за вами!"
95-летний филантроп Джордж Сорос известен поддержкой неправительственных организаций, которые продвигают миссию "открытого общества", а также последовательной критикой Дональда Трампа.
В 2023 году он объявил, что передаст контроль над своей финансовой империей сыну Александру Соросу.
Сорос, являющийся уроженцем Венгрии, часто фигурирует в риторике венгерских властей как воплощение зла и намерений подорвать венгерскую государственность.
При премьерстве стипендиата Соросовской программы Виктора Орбана был закрыт финансируемый тем университет, а также принят антимигрантский закон, названный "стоп Сорос".
