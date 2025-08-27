Саломе Зурабишвили: Эти власти еще на шаг пододвинули Грузию к российской модели

27.08.2025 21:24





То, что сегодня происходит с неправительственными организациями, и обвинения, которые были предъявлены, это абсурд, и всего лишь форма репрессивного режима, которую мы раньше видели в России, - указанное заявление на брифинге сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По оценке Зурабишвили, наложение ареста на активы НПО являются «абсурдным обвинением» и «формой репрессивного режима».



«Невозможно, чтобы мы все не понимали, что Россия еще на шаг пододвинула Грузию к российской модели, и формирование в нашей стране российского режима продолжается очень быстрыми темпами. Единственное отличие в том, что в Грузии все это развивается быстрее, чем в свое время в России.



Мы видим атаку на НПО, с другой стороны, после 9-месячного заключения мы переходим к заключительным процессам. Тяжелые обвинения, совершенно безосновательные. Никаких доказательств нет. Оказывается, мы должны с этим смириться. Сегодня приходит время для общества, мы должны понять, что смириться означает, что мы сдадим свою страну России. Не думаю, что Грузия готова к тому, чтобы сдаться. Если бы я в это верила, меня бы здесь не было. Я верю, что Грузия никогда не сдастся»,- заявила Зурабишвили.



Она также обратилась к оппозиционным партиям, принявшим решение принять участие в выборах в органы местного самоуправления, назначенные на 4 октября.



«Не могу не обратиться к партиям, которые сегодня играют в участие в каких-то местных выборов, какую-то кампанию. Где мы, где страна? И где какая-то избирательная кампания, чтобы кого-то убедить в том, что эти выборы могут что-то изменить, и можно чего-то достичь. Наша задача – спасение будущего страны, спасение независимости Грузии»,- заявила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





