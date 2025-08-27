Активными темпами продолжается строительство 16-километровой объездной дороги Абастумани

Строительство 16-километровой объездной дороги Абастумани продолжается активными темпами.



В рамках проекта возводятся 5 новых мостов.



Уже полностью прорыт 368-метровый тоннель, который станет ключевой частью трассы.



После завершения строительства транзитный транспорт больше не будет проходить по трассе Багдати–Абастумани–Саирме.

Это позволит снизить нагрузку на курортные зоны и сохранить экологию Абастумани и Саирме, создавая условия для их дальнейшего развития.



Объездная дорога соединит Багдати с Абастумани и Саирме, проходя в обход обоих курортов, что повысит удобство передвижения и обеспечит туристам более спокойную и безопасную атмосферу.





