Активными темпами продолжается строительство 16-километровой объездной дороги Абастумани
27.08.2025 22:56
Строительство 16-километровой объездной дороги Абастумани продолжается активными темпами.
В рамках проекта возводятся 5 новых мостов.
Уже полностью прорыт 368-метровый тоннель, который станет ключевой частью трассы.
После завершения строительства транзитный транспорт больше не будет проходить по трассе Багдати–Абастумани–Саирме.
Это позволит снизить нагрузку на курортные зоны и сохранить экологию Абастумани и Саирме, создавая условия для их дальнейшего развития.
Объездная дорога соединит Багдати с Абастумани и Саирме, проходя в обход обоих курортов, что повысит удобство передвижения и обеспечит туристам более спокойную и безопасную атмосферу.
