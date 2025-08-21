Зеленский согласится встретиться с Владимиром Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции

21.08.2025 16:19





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на встречу с Владимиром Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции. Об этом Зеленский сообщил в беседе с журналистами.



По словам Зеленского, Украина совершенно справедливо считает, что встреча лидеров Украины, США и России должна состояться в нейтральных европейских странах, поскольку война идет именно в Украине и на европейском континенте.



«Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия – мы согласны. Турция? Турция для нас является частью НАТО и Европы. И мы не против этого», – заявил президент Украины.



При этом Зеленский отметил, что против организации переговоров в Москве. По его словам, Будапешт также не является простым выбором.



«Что касается Будапешта, мне кажется, что сегодня это непросто. Это нелегко, потому что существует единство всех европейских стран в поддержке Украины во время войны. Честно говоря, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины», – подчеркнул Зеленский.



Напомним, ранее СМИ писали, что США рассматривают Будапешт в качестве возможного места встречи Зеленского и Путина.





