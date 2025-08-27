В России решили легализовать DDoS-атаки против заблокированных в России ресурсов

27.08.2025 10:19





В рамках второго пакета по борьбе с кибермошенничеством Минцифры предложило ввести новую уголовную статью против DDoS-атак. Согласно законопроекту, от ответственности по ней планируется освободить хакеров, которые совершают кибератаки на ресурсы, заблокированные российскими властями. Пообщавшиеся с «Агентством» юристы назвали эту инициативу «индульгенцией на атаки против «нежелательных» площадок».



Всего в законопроекте фигурируют 12 поправок в Уголовный кодекс и 14 в Уголовно-процессуальный. Среди них — введение статьи 272.2 в УК РФ, направленной против DDoS-атак («Злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи»). Она предусматривает до четырех лет колонии за кибератаку, ущерб от которой превысил 250 тысяч рублей или которая привела к «тяжким последствиям». При совершении тех же действий группой максимальный срок увеличивается до восьми лет.



Согласно примечанию к статье, нарушитель освобождается от ответственности, «если его действия направлены на ресурсы, доступ к которым запрещен или ограничен в Российской Федерации».



Мнение юристов



Эта статья понадобилась, поскольку многие «классические» DDoS-атаки выпадают из уголовно-правового поля, сказали в разговоре с «Агентством» юристы.



️При этом DDoS-атаки, взломы или иное воздействие против заблокированных независимых СМИ, правозащитных организаций или зарубежных сервисов под новый состав попадать не будут, отметил киберадвокат, сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По его мнению, это противоречит базовым принципам уголовного законодательства (неизбирательность защиты прав, равная охрана собственности и информации), статьям 19 и 29 Конституции РФ о равенстве перед законом и свободе слова и информации, а также международным договорам, частью которых является Россия.



«Это выглядит как фактическая индульгенция на «силовые» сетевые действия против «нежелательных» площадок», — подчеркнул юрист «ОВД-Инфо».

️

Примечание к новой статье позволит вывести из-под рисков в том числе чиновников, которые занимаются блокировками, предположил юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов.



Другие инициативы. Законопроект также предлагает ужесточить наказание сразу по трем статьям. За «неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272 УК РФ) и «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации» (274 УК РФ) и «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» (273 УК РФ) максимальный срок хотят увеличить с семи до восьми лет.



️Законопроект вводит в УК РФ статью 200.8. Она предусматривает до года лишения свободы для представителей операторов связи, которые повторно продали сим-карту иностранцам без внесения данных их устройств (типа IMEI) в базу, если это повлекло крупный ущерб.



️Также в пакете поправок Минцифры усилило регуляцию криптовалют. По новым правилам, провайдеры сделок будут обязаны предоставлять данные о транзакции по запросу суда, следователя или дознавателя, что сводит к минимуму возможность полностью анонимных платежей внутри России. «Фактически они прописывают сложившуюся практику в законе. Биржи, которые работают в России, всегда предоставляют информацию о своих клиентах, те, кто сопротивлялся, закрыты и вынуждены эмигрировать», — указывает Смирнов.

️

«Технически останется возможность работать через децентрализованные кошельки, P2P, зарубежные сервисы без присутствия в РФ, но в российской юрисдикции любая организованная площадка будет под риском уголовной ответственности, если не донесет силовикам данные», — резюмирует Дарбинян.



В случае принятия Госдумой второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, опубликованный Минцифры во вторник, обяжет операторов связи, хостинг-провайдеров, мессенджеры, соцсети и сервисы с объявлениями доносить на подозрительных пользователей



Источник: «Агентство»

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





