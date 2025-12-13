Россия нанесла удары ракетами по турецкому судну

13.12.2025 00:11





Россия в пятницу нанесла удары ракетами и дронами по двум крупнейшим морским портам в Одесской области Украины — одесскому и черноморскому. Как сообщил президент страны Владимир Зеленский, в Черноморске в результате обстрела было повреждено гражданское судно. Судя по кадрам ГСЧС Украины, под российский удар попал балкер CENK T. По данным источников Reuters, он принадлежит турецкой компании. Предположительно, это Cenk Shipping RoRo. Судно после удара охватило пламя. Российские войска атаковали украинские порты ракетами «Искандер-М», пишет «Крымский ветер». Также канал сообщал о запусках с территории Крыма дронов «Шахед».



Атакованный в Черноморске балкер ходит под флагом Панамы и регулярно курсирует между турецкими и украинским портами, свидетельствуют данные отслеживания судов, изученные The Insider. Перед ударом CENK T шел из Карасу в Турции в направлении румынского порта Сулина. Судно перевозило контейнеры компании AKSA, это крупный турецкий изготовитель дизельных, бензиновых и газовых генераторов и электростанций. На прошлой неделе Владимир Путин пригрозил расширить атаки на украинские порты и заходящие в них суда.



Об этом президент РФ сказал журналистам, комментируя удары Киева по «теневым» танкерам, перевозящим нефть из России, в Черном море. «Какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру наших ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты», — заявлял Путин. Также он предупредил, что Москва может «отрезать Украину от моря», если удары по танкерам продолжатся, и назвал действия Украины «пиратством».



До этого, 28 ноября, в районе Босфора были атакованы подсанкционные танкеры Kairos и Virat, перевозившие нефть из РФ. 10 декабря украинские морские дроны также атаковали танкер Dashan, который шел в Новороссийск.



Помимо атаки на турецкое судно в Черноморске Россия ударила по контейнерному перегружателю в порту Одессы, сообщил в телеграм-канале вице-премьер Украины Алексей Кулеба. По его данным, в результате атаки пострадал сотрудник частной компании.



Россия нанесла удары по турецкому судну и одесским портам в тот же день, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Путиным Ашхабаде на «Международном форуме мира и безопасности». Как сообщило Anadolu, турецкий лидер призвал РФ и Украину ограничить атаки против энергетических объектов и портов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





