В Кремле довольны последними заявлениями Трампа об Украине

10.12.2025 16:12





В Кремле выразили удовлетворение последними заявлениями президента США Дональда Трампа, в частности, о преимуществе РФ на поле боя в Украине, а также о невозможности членства Украины в НАТО.



Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель кремлевского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует AFP.



Песков сказал журналистам, что последние заявления Трампа были "очень важными" и в целом они совпадают с видением российской стороны.



"Во многом, по вопросу членства в НАТО, по вопросу территорий, по вопросу того, как Украина теряет территории, это соответствует нашему пониманию", – отметил он.



Напомним, Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной высказал мнение, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции.



Неофициально американские и европейские чиновники в ответ на эти заявления отметили, что пока нет никаких новых оценок со стороны США или Европы, которые бы свидетельствовали о значительных изменениях на поле боя.



Кроме того, Трамп сказал, что "всегда было понимание" того, что Украина "никогда не присоединится к НАТО".





