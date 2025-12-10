|
В Кремле довольны последними заявлениями Трампа об Украине
10.12.2025 16:12
В Кремле выразили удовлетворение последними заявлениями президента США Дональда Трампа, в частности, о преимуществе РФ на поле боя в Украине, а также о невозможности членства Украины в НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель кремлевского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует AFP.
Песков сказал журналистам, что последние заявления Трампа были "очень важными" и в целом они совпадают с видением российской стороны.
"Во многом, по вопросу членства в НАТО, по вопросу территорий, по вопросу того, как Украина теряет территории, это соответствует нашему пониманию", – отметил он.
Напомним, Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной высказал мнение, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции.
Неофициально американские и европейские чиновники в ответ на эти заявления отметили, что пока нет никаких новых оценок со стороны США или Европы, которые бы свидетельствовали о значительных изменениях на поле боя.
Кроме того, Трамп сказал, что "всегда было понимание" того, что Украина "никогда не присоединится к НАТО".
