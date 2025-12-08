Россиян предупредили о тюремном сроке за проживание не по месту прописки

Проживание не по месту прописки грозит административную и уголовной ответственностью. О последствиях несоблюдения закона телеканалу «360» рассказал адвокат адвокатского бюро «МУР» Евгений Гибудуллин.



Так, граждане, проживающие без регистрации по месту пребывания свыше 90 дней или по месту жительства более семи дней после переезда, понесут ответственность по статье 19.15.1 КоАП с назначением штрафа от двух до трех тысяч рублей в регионах, от трех до пяти тысяч рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.



Собственники или наниматели, допустившие такое проживание, заплатят от двух до пяти тысяч рублей, юрлица — до 800 тысяч рублей.



Регистрация без намерения проживать признается фиктивной и квалифицируется по статье 322.2 Уголовного кодекса со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет. К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении.





