Госминистр Великобритании призвал Россию выполнить свои обязательства и вывести войска из Грузии

Государственный министр Великобритании Стивен Даути на министериале ОБСЕ 2025 года вновь призвал Россию соблюдать взятые перед ОБСЕ обязательства и вывести свои силы с территории Грузии, в частности из Абхазии и Южной Осетии.



В своём выступлении Даути также говорил о «незаконной и ничем не спровоцированной войне, которую Россия развязала против Украины в 2022 году», — войне, которой, по словам британского министра, Россия попрала «Заключительный хельсинкский акт» и нарушила все обязательства, на которых основана ОБСЕ.



«Последствия этого я увидел собственными глазами во время визита в Киев в начале года: семьи, которые прячутся в подвалах, беспилотники и ракеты, взрывающиеся в нескольких метрах от жилых кварталов. И этот ужас не щадит украинских детей. Российские силы убивали и калечили их в собственных домах и детских садах. Десятки тысяч мальчиков и девочек были разлучены со своими семьями, депортированы и подвергнуты индоктринации — об этом сообщает и эта организация», — заявил Стивен Даути.



По его словам, Россия ведёт кампанию, целью которой является «уничтожение будущего нации», и Великобритания всегда будет стоять на стороне Украины. Он отметил, что Лондон поддерживает возвращение украинских детей домой и выделяет для этого 2,8 миллиона фунтов стерлингов.



«Мы настроены решительно, чтобы привлечь Россию к ответственности за её незаконную, ничем не спровоцированную и неоправданную войну против Украины; за насильственную депортацию невинных детей и незаконное задержание гражданских лиц, включая трёх сотрудников ОБСЕ. Доклад Московского механизма лежит в основе наших усилий, и мы продолжим оказывать давление посредством масштабных санкций и поддержки международных механизмов правосудия. Мы в долгу перед теми, кто 50 лет назад подписал Хельсинкский акт, и перед гражданами всех представленных здесь стран, включая граждан России, поскольку российский народ страдает от действий Путина — сотни тысяч жизней потеряны, политические заключённые брошены за решётку за выступления против войны, а российская экономика находится под давлением санкций. Также необходимо ясно сказать, что действия Москвы представляют собой явную угрозу европейской безопасности и за её пределами — кибератаками на критически важную инфраструктуру, нарушениями воздушного пространства стран, представленных за этим столом, и оккупацией территорий за их пределами. Это имеет последствия не только для евроатлантической, но и для глобальной безопасности. Именно поэтому мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ и вывести войска из Абхазии и Южной Осетии в Грузии, из Приднестровья — в Молдову, в полном соответствии с международным правом», — заявил британский министр.



Он также говорил об усилиях администрации Дональда Трампа по установлению мира. По его оценке, конструктивное и принципиальное участие Украины в этом процессе в последние недели привело к реальному прогрессу.



«Действительно, соглашение может стать историческим и переломным моментом для европейской безопасности, но это будет нелегко. Путин неоднократно нарушал своё слово, и пока нет признаков того, что он готов к добросовестным переговорам. Поэтому, что бы ни принесли ближайшие дни, мы должны оставаться сосредоточенными на будущем — а это будущее вместе с сильной, мирной и процветающей Украиной. ОБСЕ должна быть готова помочь в восстановлении Украины», — заявил британский министр.





