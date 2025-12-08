|
В Госдепартаменте США будет создано управление по борьбе с российским влиянием в других странах
08.12.2025 13:51
В Государственном департаменте США будет создано подразделение по борьбе с российским влиянием в других странах. Как отмечается в проекте оборонного бюджета США, новое подразделение будет добавлено в структуру Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, и его целью станет противодействие российскому влиянию.
Согласно «Акту об авторизации национальной обороны» США, Конгресс обязует государственного секретаря создать подразделение, которое будет противостоять влиянию России на другие суверенные страны и иным «вредоносным действиям» России «в странах, которые являются союзниками или партнёрами США».
Речь идёт о действиях, которые «затрагивают, угрожают или подрывают интересы США».
Согласно проекту, руководство этого подразделения будет ежемесячно предоставлять отчёт о проделанной работе. В законопроекте говорится, что государственный секретарь США, министр обороны и директор национальной разведки будут регулярно направлять в Конгресс отчёты «о вредоносных операциях и кампаниях России и Китая, которые они осуществляют в странах Балкан».
Напомним, данная инициатива включена в «Акт об авторизации национальной обороны» США, который уже согласован республиканскими и демократическими конгрессменами и будет принят в ближайшее время.
