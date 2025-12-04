Генассамблея ООН требует от России немедленно вернуть украинских детей

04.12.2025 11:00





Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от Российской Федерации немедленно и без всяких предпосылок вернуть всех незаконно депортированных украинских детей, - сообщают украинские СМИ.



«Генеральная Ассамблея требует, чтобы Российская Федерация обеспечила немедленное, безопасное и безусловное возвращение украинских детей, которые были незаконно перемещены или депортированы; призывает РФ безотлагательно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменение личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей», - отмечается в резолюции.



Документ поддержала 91 страна. Против проголосовали 12 государств, еще 57 - воздержались.





