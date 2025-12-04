Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Генассамблея ООН требует от России немедленно вернуть украинских детей


04.12.2025   11:00


Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от Российской Федерации немедленно и без всяких предпосылок вернуть всех незаконно депортированных украинских детей, - сообщают украинские СМИ.

«Генеральная Ассамблея требует, чтобы Российская Федерация обеспечила немедленное, безопасное и безусловное возвращение украинских детей, которые были незаконно перемещены или депортированы; призывает РФ безотлагательно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменение личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей», - отмечается в резолюции.

Документ поддержала 91 страна. Против проголосовали 12 государств, еще 57 - воздержались.


