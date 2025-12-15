Марта Кос: Надеюсь, что при поддержке народа грузинская власть вернется на европейский путь, хотя это находится в их руках

15.12.2025 12:28





«В отчёте о расширении Евросоюза говорится, что Грузия откатывается назад так, как ни одна другая страна», — об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, отвечая на вопросы журналистов перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.



Как отметила Кос, она надеется, что власти Грузии вернутся к европейскому курсу.



«Мы ожидаем, что если страна хочет продвигаться по европейскому пути, то она должна вести себя иначе. Это относится к правительству. И, конечно, мы продолжим поддержку гражданского общества и независимых СМИ, поскольку это крайне важно — не только для того, чтобы дать надежду людям, но и чтобы донести до правительства, что неправильно игнорировать то, чего хотят люди. Говоря о Грузии, я искренне надеюсь, что при поддержке народа власти Грузии, правительство вернутся к европейскому курсу. Однако это находится в их руках», — заявила Марта Кос.





