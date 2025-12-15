Глава МИД Литвы: Необходимо вернуть доверие к демократическим институтам и процессам в Грузии

15.12.2025 13:53





Выход из существующей в Грузии ситуации в том, что должно вернуться доверие к демократическим институтам и процессам и должны пройти свободные и справедливые выборы, - заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис журналистам перед началом встречи министров иностранных дел в Брюсселе, отвечая на вопрос «Евроскопа».



«Есть только один выход из этого положения, к чему мы призывали и год назад. Необходимо вернуть доверие к демократическим институтам и процессам, организовать справедливые выборы, и после этого предпринимать дальнейшие шаги. В противном случае мы видим деградацию процессов и откат демократии. Это вызывает разочарование, особенно на фоне высоких ожиданий, которые есть у литовского народа, также важны ожидания грузинского народа относительно их европейской перспективы. Мы большие сторонники членства Грузии в ЕС. Я все еще верю в европейское будущее Грузии, но они не могут приспособиться к нынешней ситуации, и меры, которые нынешний режим принимает против политической оппозиции и демонстрантов, абсолютно неприемлемы. Я очень разочарован тем, что вижу эту тенденцию», - отметил министр.



По его словам, он надеется, что в следующем году Евросоюз продолжит поддерживать гражданское общество и организации и что «грузинский режим изменит свою позицию и пересмотрит стратегию, где место Грузии».



«Когда в мире происходят такие геополитические изменения, это самый большой вопрос, в том числе и в Тбилиси - где мы сейчас находимся. К какой части мира мы принадлежим», - отметил Будрис.





