В Москве прогремели взрывы

15.12.2025 11:51





В ночь на понедельник, 15 декабря, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора, пишет New Voice.



«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram.



Как сообщает российский Telegram-канал Shot, взрывы раздавались в Истринском районе города.



Из-за атаки дронов была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Впоследствии представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения были сняты.



Атака на столицу страны-агрессора продолжается с вечера 14 декабря. До этого о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





