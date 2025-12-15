Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Москве прогремели взрывы


15.12.2025   11:51


В ночь на понедельник, 15 декабря, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора, пишет New Voice.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, взрывы раздавались в Истринском районе города.

Из-за атаки дронов была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Впоследствии представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения были сняты.

Атака на столицу страны-агрессора продолжается с вечера 14 декабря. До этого о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.


