Число погибших в результате стрельбы в Сиднее возросло до 15

15.12.2025 10:23





Число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди-бич в Сиднее возросло до 15, включая 10-летнюю девочку, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Нового Южного Уэльса.



Атака произошла во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, - полиция заявила, что рассматривает произошедшее как террористический акт.



Полиция сообщает, что напавшими вооруженными людьми были отец и сын. Полиция ликвидировала 50-летнего мужчину на месте, а 24-летний остается в больнице в критическом состоянии.



Полиция сообщила, что для обеспечения дополнительной безопасности и поддержки еврейской общины Сиднея мобилизованы 328 офицеров.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





