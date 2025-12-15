Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Число погибших в результате стрельбы в Сиднее возросло до 15


15.12.2025   10:23


Число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди-бич в Сиднее возросло до 15, включая 10-летнюю девочку, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Нового Южного Уэльса.

Атака произошла во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, - полиция заявила, что рассматривает произошедшее как террористический акт.

Полиция сообщает, что напавшими вооруженными людьми были отец и сын. Полиция ликвидировала 50-летнего мужчину на месте, а 24-летний остается в больнице в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что для обеспечения дополнительной безопасности и поддержки еврейской общины Сиднея мобилизованы 328 офицеров.


