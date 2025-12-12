Зеленский побывал в Купянске, о захвате которого Путин заявлял уже три раза

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Купянск, поздравил военных с Днём Сухопутных войск и распространил видеобращение из города.



По его словам, украинские силы добиваются успехов на купянском направлении и уничтожают российских военных.



Зеленский отметил, что успехи на линии фронта важны для достижения дипломатических результатов.



«Это купянское направление, здесь наши бойцы добиваются результатов для Украины. О Купянске много говорили россияне — мы это видим. Я был там, поздравил ребят. Спасибо всем подразделениям, которые здесь сражаются. Всем, кто уничтожает оккупанта. Сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на линии фронта, чтобы Украина могла добиться дипломатических результатов. Это именно так работает: сильные позиции внутри страны означают сильные позиции на переговорах о завершении войны. Спасибо каждому солдату. Мы гордимся вами. Спасибо нашим Сухопутным войскам — сегодня ваш день», — заявил Владимир Зеленский в видеобращении.



Кроме того, Вооружённые силы Украины сообщили, что вернули под контроль часть расположенного на северо-востоке города Купянска и взяли российских военнослужащих, находившихся там, в кольцо.



По данным Хартии — подразделения Национальной гвардии Украины, освобождены несколько районов, расположенных к северу от Купянска.



«Можно сказать, что мы полностью вытеснили россиян из города. Долгое время они не понимали, что происходит. Теперь же знают, что оказались в окружении», — заявил командир Хартии Игорь Оболенский.





