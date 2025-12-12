В Грузии объем ПИИ за 9 месяцев вырос до 1,3 млрд долларов

12.12.2025 20:34





По предварительным данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузии за первые девять месяцев 2025 года увеличился на 11% до 1296 млн долларов, Это было обусловлено увеличением ПИИ через долговые обязательства в третьем квартале.



Крупнейшим инвестором в экономику Грузии в этот период стала Турция с общим объемом притока 151,4 млн долларов, что на 41,7% превышает турецкие инвестиции за первые девять месяцев прошлого года. Десятка стран, лидирующих по объему реализованных ПИИ, выглядит следующим образом:



Турция — 151,4 млн долларов;

США — 142 млн долларов;

Великобритания — 131,9 млн долларов;

Азербайджан — 105,1 млн долларов;

Мальта — 96,9 млн долларов;

Чехия — 88,2 млн долларов;

Нидерланды — 81,7 млн долларов;

Испания — 73,8 млн долларов;

Россия — 56,7 млн долларов;

Объединенные Арабские Эмираты — 47,5 млн долларов;





Что касается секторов, получивших наибольшие прямые инвестиции в течение этого периода, то первое место занимает финансовый и страховой сектор, где объем ПИИ увеличился до 317,2 млн долларов. По объему инвестиций за 9 месяцев рейтинг крупнейших секторов выглядит следующим образом:



Финансы и страхование — 317,2 млн долларов;

Недвижимость — 165,1 млн долларов;

Производство — 144,5 млн долларов;

Транспорт и хранение — 143,1 млн долларов;

Энергетика — 139,9 млн долларов;

IT — 105,4 млн долларов;

Водоснабжение, канализация — 71,4 млн долларов;

Строительство — 62,5 млн долларов;

Гостиницы и рестораны — 40,8 млн долларов;

Искусство, развлечения и отдых — 38,6 млн долларов;





BMG запросила у Государственного статистического управления Грузии информацию о 10 компаниях-инвесторах, получивших наибольший объем прямых иностранных инвестиций за первые девять месяцев текущего года:



ТОП-10 инвестирующих компаний:



IDS Borjomi Georgia, LLC, дочерняя компания IDS Borjomi Beverages Company

Ltd. Magticom

Tbilisi Energy LLC

Energo - Pro Georgia JSC

TAV Urban Georgia LLC

Silk Road Group Holding LLC

Aqualia Georgia LLC

IG Development Georgia LLC

BGE Group JSC

ООО «SOCAR Midstream Operations — филиал в Грузии»





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





