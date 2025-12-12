|
В Грузии объем ПИИ за 9 месяцев вырос до 1,3 млрд долларов
12.12.2025 20:34
По предварительным данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузии за первые девять месяцев 2025 года увеличился на 11% до 1296 млн долларов, Это было обусловлено увеличением ПИИ через долговые обязательства в третьем квартале.
Крупнейшим инвестором в экономику Грузии в этот период стала Турция с общим объемом притока 151,4 млн долларов, что на 41,7% превышает турецкие инвестиции за первые девять месяцев прошлого года. Десятка стран, лидирующих по объему реализованных ПИИ, выглядит следующим образом:
Турция — 151,4 млн долларов;
США — 142 млн долларов;
Великобритания — 131,9 млн долларов;
Азербайджан — 105,1 млн долларов;
Мальта — 96,9 млн долларов;
Чехия — 88,2 млн долларов;
Нидерланды — 81,7 млн долларов;
Испания — 73,8 млн долларов;
Россия — 56,7 млн долларов;
Объединенные Арабские Эмираты — 47,5 млн долларов;
Что касается секторов, получивших наибольшие прямые инвестиции в течение этого периода, то первое место занимает финансовый и страховой сектор, где объем ПИИ увеличился до 317,2 млн долларов. По объему инвестиций за 9 месяцев рейтинг крупнейших секторов выглядит следующим образом:
Финансы и страхование — 317,2 млн долларов;
Недвижимость — 165,1 млн долларов;
Производство — 144,5 млн долларов;
Транспорт и хранение — 143,1 млн долларов;
Энергетика — 139,9 млн долларов;
IT — 105,4 млн долларов;
Водоснабжение, канализация — 71,4 млн долларов;
Строительство — 62,5 млн долларов;
Гостиницы и рестораны — 40,8 млн долларов;
Искусство, развлечения и отдых — 38,6 млн долларов;
BMG запросила у Государственного статистического управления Грузии информацию о 10 компаниях-инвесторах, получивших наибольший объем прямых иностранных инвестиций за первые девять месяцев текущего года:
ТОП-10 инвестирующих компаний:
IDS Borjomi Georgia, LLC, дочерняя компания IDS Borjomi Beverages Company
Ltd. Magticom
Tbilisi Energy LLC
Energo - Pro Georgia JSC
TAV Urban Georgia LLC
Silk Road Group Holding LLC
Aqualia Georgia LLC
IG Development Georgia LLC
BGE Group JSC
ООО «SOCAR Midstream Operations — филиал в Грузии»
