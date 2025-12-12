В Тбилиси задерживают оппозиционных активистов

В пятницу вечером в Тбилиси, на проспекте Руставели, неподалёку от Академии наук, была задержана студентка Нене Габлая. На кадрах видно, что её, предположительно, более пяти сотрудников криминальной полиции усаживают в патрульный автомобиль.



Грузинская служба Радио Свобода пытается установить основания задержания в Министерстве внутренних дел. В случае получения ответа новость будет дополнена.





Поступают также сообщения о задержании двух других участников протестного движения – Ачи Гочиташвили и Нодара Чачанидзе.



12 декабря вступил в силу ужесточённый закон, ещё больше ограничивающий свободу собрания. Согласно принятым парламентом по ускоренной процедуре поправкам, проведение акции «в месте, предназначенном для движения людей или транспорта» требует уведомления полиции за пять дней.



Новый закон предусматривает, что «Министерство внутренних дел вправе принять решение об открытии для движения транспорта или людей либо о восстановлении такого движения, если с учётом количества участников собрание или манифестацию можно провести иным способом». Если полиция сочтёт, что демонстрация нарушает эти правила, она даст 15 минут на её прекращение, после чего участников могут привлечь к ответственности.





В Грузии непрерывные демонстрации проходят с 28 ноября прошлого года. Тысячи людей тогда вышли на улицы после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции.



С тех пор «Грузинская мечта» неоднократно ограничивала свободу выражения новыми законами – в том числе запретила приходить на акции в масках, использовать пиротехнику и ввела уголовную ответственность за повторное «искусственное перекрытие дороги».





