Трамп: США готовы поддержать гарантии безопасности для Украины

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует "Европейская правда".



Отвечая на вопрос о взятых обязательствах перед европейскими партнерами об участии в миротворческих силах, воздушной поддержке и разведке, Трамп подтвердил эти намерения.



Американский президент назвал это "безопасностным соглашением", которое является критически важным для достижения мира.



"Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, по моему мнению, это необходимый фактор для достижения цели", – заверил Трамп.



Отметим, летом Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить воздушную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения для завершения войны в Украине.



11 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что состоялся разговор с американской командой о гарантиях безопасности для Украины.



Также Зеленский сообщил, что американская сторона не выдвигала жесткой даты, к которой президент США хочет увидеть готовое соглашение для прекращения российско-украинской войны.





