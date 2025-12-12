США готовятся отменить мораторий на подземные ядерные испытания

12.12.2025 19:33





Конгресс США заканчивает рассмотрение закона о военном бюджете, предусматривающего рекордные ассигнования почти на $900 млрд. Документ предусматривает выдачу разрешения Пентагону на возобновление подземных ядерных испытаний, обратила внимание газета The Washington Times.



Содержащийся в законопроекте раздел, посвященный деятельности Министерства энергетики в сфере ядерной безопасности, может положить конец добровольному мораторию США на подземные испытания, действующему с 1996 года. В нем говорится, что запрет сохранится, только если «после этой даты иностранное государство не проведет ядерные испытания». Если же это происходит, «запрет на ядерные испытания в США снимается».



Это означает, что шесть подземных ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей в период с 2006 по 2017 год, позволят Пентагону и Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики возобновить подземные ядерные испытания, отмечает газета.



Президент Дональд Трамп в конце октября и начале ноября сделал два заявления о возобновлении ядерных испытаний. Сначала он поручил Министерству обороны начать их, хотя осталось неясным, имел ли Трамп в виду полноценные взрывы, тестирование средств доставки или испытания, которые не доходят до самого взрыва (субкритические). Китай сравняется с США по количеству ядерного оружия через пять лет, заявил Трамп. Это практически невероятно: по оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, китайский ядерный арсенал вырастет с нынешних 600 боеголовок примерно до 1000 к 2030 году.



У США сейчас, по данным Федерации американских ученых, 5117 ядерных боеголовок (из них 3700 сняты с вооружения и находятся на хранении), у Росси – 5459, а у Северной Кореи – около 50 боеголовок.



В ноябре Трамп подтвердил намерение возобновить испытания. «Этот процесс начнется немедленно», заявил он в видеоролике в своей соцсети Truth Social, поскольку «другие страны уже проводят испытательные программы, и США должны делать то же самое на равных условиях».



Позднее в интервью CBS Трамп ответил на вопрос о возобновлении подземных испытаний: «Я говорю, что мы собираемся испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны, да».



Вице-адмирал Ричард Коррелл, который 5 декабря возглавил Стратегическое командование, заявил на слушаниях в Сенате по поводу своего назначения, что ни Россия, ни Китай не проводили испытаний с полноценные взрывами.



США не проводили ядерных испытаний с 1992 года.





