В Тбилиси зажгли главную елку

12.12.2025 20:31





На площади Первой Республики торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку столицы.



Перед зажжением ёлки состоялось театрализованное музыкальное представление, акробатические и танцевальные номера. Был разыгран финальный эпизод известной сказки Оскара Уайльда «Мальчик-звезда».



На мероприятии присутствовали мэр столицы Каха Каладзе, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил жителей с наступающим Рождеством и Новым годом.



«Приветствую всю Грузию — каждый регион, город, село, приветствую наших соотечественников, находящихся за рубежом, приветствую премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалву Папуашвили, и с особым уважением приветствую Тбилиси. С особенной любовью приветствую детей, чьи сияющие, радостные, счастливые лица и ожидание Нового года наполняют добром нашу прекрасную столицу. Через несколько минут засияет главная новогодняя ёлка города. Также с сегодняшнего дня откроется новогодняя деревня, которая всегда ассоциируется с особыми воспоминаниями и эмоциями. Уверен, в этом году наша столица снова будет особенной. Зажигая ёлку, все загадывают желания. Конечно, желаний много, но есть одно главное — мир. Потому что мир приносит добро, развитие, продвижение и благополучие. Да будет мир во всей Грузии и во всём мире. Пусть добром будет наполнен наш прекрасный Тбилиси и наша Грузия. Поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом, с началом праздничных дней», — сказал Каха Каладзе, выступая на мероприятии.



Новогодний слоган этого года — «Город, полный добра».





