В России оштрафовали менеджера грузинского ресторана «за оскорбление чувств верующих»
11.12.2025 18:43
В России оштрафовали управляющего грузинским рестораном: там изобразили храм Василия Блаженного на котором вместо куполов были хинкали.
На оренбуржское заведение грузинской кухни «Nino&Vano» в связи «с оскорблением чувств верующих» пожаловалась одна из посетительниц. Поводом для дела стали рекламные листовки с изображением московского храма Василия Блаженного, на которых вместо куполов были изображены хинкали. В пресс-релизе суда сказано, что представитель прокуратуры опросил юриста оренбургской епархии РПЦ. Он подтвердил, что храм Василия Блаженного является действующим храмом, поэтому изображение на листовке – «прямое осквернение святыни».
«В действительности, произошло недоразумение. Наша компания стала жертвой ненадлежащего оказания услуг. Когда мы обратились после случившегося в дизайнерскую компанию, нам дизайнер ответил, что это делает нейросеть, что у нее [дизайнера] не было никакого плохого умысла»— заявили адвокаты.
Суд не согласился с их доводами и назначил управляющему рестораном штраф в размере 150 тысяч рублей по делу об осквернении предметов религиозного почитания.
