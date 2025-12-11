Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили подписал законодательные поправки к Закону «О собраниях и манифестациях»


11.12.2025   20:35


Михаил Кавелашвили подписал законодательные поправки к Закону «О собраниях и манифестациях». Законы, принятые парламентом Грузии, уже опубликованы в «Законодательном вестнике», и они вступили в силу после их публикации.

На текущей неделе парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрели и утвердил проект, после вступления в силу которого ограничения, связанные с проведением собраний и манифестаций, будут распространяться и на акции, которые будут проходить на пешеходных дорожках.

Согласно поправкам, устанавливается обязательство МВД Грузии о предварительном предупреждении в том случае, если собрание или манифестация проходят в месте передвижения людей. Вместе с тем, по аналогии с перекрытием проезжей части, в законе прописано, что запрещено искусственное перекрытие пешеходных мест, если количество участников акции для этого недостаточно. Также запрещается перекрывать пешеходные зоны автомобилями, разными конструкциями и предметами.


