США пообещали создать в Украине самую высокотехнологичную в мире демилитаризованную зону

Мирный план США предусматривает создание в Украине демилитаризованной зоны, которая разъединит воюющие стороны по образцу корейской. Однако в нем отсутствует главное – гарантии безопасности аналогичные тем, что уже больше 70 лет действуют в Южной Корее. А также важные детали, связанные с особенностями современного конфликта, превратившегося в войну дронов.



Положение о демилитаризованной зоне содержалось в плане из 28 пунктов, который спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер составили со слов путинского посланца Кирилла Дмитриева. О ней украинским чиновникам и европейским послам рассказал также министр армии США Дэн Дрисколл, которого Трамп в ноябре отправил в Киев, чтобы убедить украинские власти этот план принять. Дрисколл заявил, что администрация Трампа готова обеспечить Украине безопасность в рамках соглашения и создать на востоке страны «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону» в мире. «Мы обеспечим мощнейшую линию в мире», — поделились его словами с Financial Times несколько присутствовавших на встрече европейских послов.



По словам украинских чиновников, участвовавших в переговорах, США настаивают на создании области, подобной демилитаризованной зоне, которая с 1953 года разделяет Северную и Южную Кореи. Но Владимир Зеленский рассматривает такое решение не как путь к прочному миру, а как заморозку конфликта, которая позволит Москве перегруппироваться, восстановить силы и начать новое наступление. Тем более что США отказываются размещать в Украине своих миротворцев, тогда как американский контингент в Южной Корее начитывает 28 500 военнослужащих.



Его размер сохраняется неизменным с 2008 года, группировка включает подразделения сухопутных войск, ВВС, ВМС, морской пехоты, а также Командование специальных операций США.



Никаких конкретных гарантий безопасности помимо обещания Дрисколла создать высокотехнологичную демилитаризованную зону США Украине пока не пообещали. Зеленский в среду сообщил, что в Вашингтон направлен официальный ответ с позицией Киева по каждому из 20 пунктов, которые остались после переговоров с США и Европой. Как рассказал Axios украинский чиновник, ответ содержит комментарии и поправки, которые позволят «сделать все это [т. е. мирный план] осуществимым». Среди них – новые идеи по таким спорным вопросам, как территория и Запорожская АЭС.



Нынешний вариант слишком рискован для Украины и останется таковым, пока вопрос о демилитаризованной зоне не будет включать гарантии безопасности, считает Эмиль Кастехелми, военный аналитик из финской Black Bird Group:



Уровень риска только возрастет при наличии вероятности того, что Запад снимет санкции с России и сократит военную помощь [Украине] после передачи [ею неокуппированных районов] Донбасса… Украина в принципе могла бы согласиться на [такую] передачу, если бы за ней стояли сильные западные гарантии безопасности, включая размещение войск на территории Украины.



Но даже «коалиция желающих», которую возглавляют Великобритания и Франция, готова разместить своих миротворцев только в центральных и западных районах Украины. Неясным остается и их мандат в случае нарушения Россией мирного соглашения. Да и сама идея демилитаризованной зоны с практической точки зрения остается туманной, тогда как технические аспекты являются принципиальными, сказал FT военный эксперт Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы России и Евразии в Берлинском центре Карнеги за международный мир.



«Предложение не отражает сути демилитаризованной зоны, учитывая современную динамику боевых действий, в которых принципиальную роль играют обширные зоны применения беспилотников, минные поля и артиллерийская поддержка, – отметил он. – Вопрос в том, что означает "демилитаризованный" в нынешнем контексте, и как каждая из сторон будет контролировать действия небольших команд операторов дронов, способных летать на 20-25 км за линию фронта?»



Кроме того, по словам Кофмана, очень важно, предполагается ли полный вывод украинских войск из Донбасса или отвод обеих армий на равноудаленное расстояние от линии соприкосновения.





