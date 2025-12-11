Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержан известный дизайнер Датуна Суликашвили


11.12.2025   22:31


Задержан известный дизайнер Датуна Суликашвили. Указанную информацию агентству «Интерпрессньюс» подтвердили в МВД Грузии.

Вместе с тем, как заявили агентству "Интерпрессньюс" в прокуратуре, дизайнеру предъявлено обвинение по статье 260-й, часть 3-я, подпункт «А» УК Грузии – приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере.

По существующей информации, в качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна