Задержан известный дизайнер Датуна Суликашвили

11.12.2025 22:31





Задержан известный дизайнер Датуна Суликашвили. Указанную информацию агентству «Интерпрессньюс» подтвердили в МВД Грузии.



Вместе с тем, как заявили агентству "Интерпрессньюс" в прокуратуре, дизайнеру предъявлено обвинение по статье 260-й, часть 3-я, подпункт «А» УК Грузии – приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере.



По существующей информации, в качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.





