Зеленский раскрыл детали переговоров о статусе оккупированной ЗАЭС по «мирному плану» США

Вопрос статуса и управления оккупированной Запорожской АЭС остается одним из спорных в переговорах о потенциальном мирном соглашении; американская сторона предлагает "совместный формат" для управления станцией.



Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время встречи с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.



Зеленский отметил, что вопрос оккупированной ЗАЭС является одной из ключевых несогласованных позиций – наряду с судьбой Донецкой области. Позиции Украины и России кардинально различаются – "для нас ЗАЭС это – наше, а русские считают, что если они что-то оккупировали, то это их".



"Американцы хотят совместный формат для управления станцией. Здесь наша позиция очень проста. Если американцы могут забрать станцию под себя, каким-то образом демилитаризируют эту зону – то есть, российские войска должны выйти из станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции у Украины. А потом уже надо искать возможность, как всем этим управлять", – сказал президент.





"Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше – это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, – пока сложно сказать. Все это в обсуждениях", – подытожил он.



Также Зеленский рассказал, как выглядит "компромиссное видение" США по Донбассу.



Кроме того, президент Украины заявил, что после сигналов США попросил подготовить законодательство о выборах в военное время.





