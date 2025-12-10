Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Украины в ООН, обращаясь к России: Дырку от бублика получите, а не Украину


10.12.2025   10:31


Территория и суверенитет Украины не продаются, мы не на рождественской ярмарке, мы не на известном Черкизовском рынке, - заявил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН.

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Но вот мой ответ: дырку от бублика получите, а не Украину!», - отметил украинский дипломат.

Заседание Совета Безопасности ООН состоялось 9 декабря. На нем обсуждались, среди прочих вопросов, обстрелы гражданского населения и инфраструктуры Украины со сторона России.


