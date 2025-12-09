Еврокомиссия хочет ускорить создание «трибунала для Путина» за преступление агрессии

Европейский Союз продолжает настаивать на необходимости полной ответственности за преступления России против Украины и, в частности, на скорейшем завершении создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (т.н. "трибунала для Путина").



Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе 9 декабря.



Евросоюз хочет как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, который касается приказа владельца Кремля Владимира Путина напасть на Украину.



"Прежде всего, позиция Европейского Союза и в дальнейшем будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления России в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией", – рассказал "Европейской правде" Макграт.



Он назвал учреждение "жизненно важным", чтобы "права тех, кто является жертвами преступления агрессии, совершенного Россией, были восстановлены, и чтобы они получили справедливость".



"Именно поэтому мы будем как можно быстрее продвигаться с нашими международными партнерами к официальному основанию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – сообщил еврокомиссар.



Он добавил, что "следующая неделя станет очень важной вехой" в этом процессе: Евросоюз планирует присоединиться к созданию "трибунала для Путина".



"Еврокомиссия готовит предложение по подписанию расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале с целью стать одним из его членов-учредителей. Сегодня я призвал государства-члены поступить так же", – подчеркнул Майкл Макграт.



Он также напомнил, что Еврокомиссия уже пообещала предоставить 10 млн евро на поддержку быстрого создания Специального трибунала.



Как сообщала "Европейская правда", в июне 2025 года генсек Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.



Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая главаря Кремля Владимира Путина.



Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".





