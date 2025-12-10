|
Папуашвили: О проблемах, на которые мы давно указываем Брюсселю, сегодня уже говорит Америка
10.12.2025 11:46
Безответственная политика лидеров ЕС привела Европу к краю цивилизационной пропасти - о проблемах, на которые мы давно указывали Брюсселю сегодня уже говорит Америка, - так председатель парламента Шалва Папуашвили откликается в соцсети на интервью президента США Дональда Трампа изданию POLITICO.
Как отмечает Папуашвили, ЕС больше не сможет игнорировать эти процессы и ему придется пересмотреть существующие подходы.
«Важно, что о проблемах, на которые мы давно указываем Брюсселю, сегодня говорит и Америка, являющаяся главным партнером Евросоюза и основным гарантом безопасности. Это уже не предупреждение только властей Грузии, это уже тревожный звонок изнутри Запада, который пробуждает Европу к разрешению обрушившегося на нее, все более нарастающего, системного и глубокого политического кризиса.
Безответственная политика лидеров ЕС привела Европу к краю цивилизационной пропасти. Туда, где теряется экономическая стабильность, разрушается культурная идентичность и ставится под сомнение ценностная основа европейской идеи.
ЕС больше не сможет игнорировать эти процессы. Необходимы четкие политические решения и пересмотр существующих подходов», - пишет Папуашвили.
