Власть не приемлет инокомыслия и ограничивает граждан в их конституционных правах - член «Гахария — За Грузию»

10.12.2025 12:20





«Власть не приемлет иного мнения и в этом направлении ограничивает граждан в их конституционных правах», — об этом заявил член политсовета партии «Гахария — За Грузию», депутат Гига Парулава в интервью Первому каналу Грузии.



Парулава задали вопрос о планируемых очередных изменениях в законе «О собраниях и манифестациях», согласно которым, «аналогично перекрытию транспортной дороги, будет недопустимо искусственное перекрытие пешеходной части улицы, если этого не требует количество участников собрания или манифестации. Также будет недопустимо перекрывать пешеходную часть автомобилями, различными конструкциями и предметами».



«Большинство называет баланс причиной подготовки этих изменений, однако на самом деле цели носят политический характер. Цель — подавить протест, который для них политически неприемлем, и предоставить МВД право самостоятельно решать, можно ли проводить конкретную акцию в конкретном месте, где граждане могут спонтанно принять решение выразить протест какому-либо факту или событию. В нашей стране существуют не только политические протесты, но и множество острых социальных проблем, против которых люди тоже протестуют. Власть не приемлет иного мнения и в этом направлении ограничивает граждан в их конституционных полномочиях. Когда говорят о балансе — насколько соразмерно заключение под стражу граждан, которые мирно выражают свою позицию в форме протеста?», — заявил Гига Парулава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





