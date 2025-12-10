Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Проезд через КПП «Верхний Ларс» открыта только для легкового транспорта


10.12.2025   12:27


Дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) закрылась для большегрузов. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

"На участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс временно запрещено движение для транспортных средств с прицепом и полуприцепом", - говорится в сообщении.

Причина - сложные метеорологические условия. Проезд открыт лишь для легкового транспорта.

Напомним, дорога через МАПП "Верхний Ларс" – единственный действующий на данный момент сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).


