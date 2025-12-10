Проезд через КПП «Верхний Ларс» открыта только для легкового транспорта

10.12.2025 12:27





Дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) закрылась для большегрузов. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.



"На участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс временно запрещено движение для транспортных средств с прицепом и полуприцепом", - говорится в сообщении.



Причина - сложные метеорологические условия. Проезд открыт лишь для легкового транспорта.



Напомним, дорога через МАПП "Верхний Ларс" – единственный действующий на данный момент сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





