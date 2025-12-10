С 15 января в тбилисских детских садах будет задействована электронная система доступа

Новогодние каникулы в тбилисских детских садах продлятся с 30 декабря 2025 года по 15 января 2026 года.



Кроме того, как объявил сегодня на заседании правительства столицы мэр Тбилиси Каха Каладзе, с 15 января воспитательный процесс возобновится с важными новшествами.



По его словам, в тбилисских детских садах будет задействована электронная система доступа для учета как работников, так и воспитанников.



«С 15 января воспитательный процесс возобновится с важным новшеством - Агентство управления детсадами завершило внедрение в учреждениях электронной системы доступа. В рамках проекта были установлены устройства считывания карточек и соответствующая система видеоконтроля; прошли переподготовку как администрации детсадов, так и специалисты соответствующих отделов агентства в плане управления программой; проводятся информационные встречи с родителями воспитанников, чтобы с 15 января 2026 года прием детей в детских садах осуществлялся бесперебойно», - заявил Каха Каладзе.



По его словам, для большего комфорта на специальном портале www.tbilisikids.com становится доступной путем регистрации одноразовая генерация QR-кода и его фиксирование на считывателе карты.



«Кроме того, каждому родителю воспитанника будет выдано максимум восемь пластиковых карточек, чтобы гарантировать учет ребёнка в случае потери карты или при сопровождении ребёнка разными родителями. В рамках проекта учтены все обстоятельства, которые могут проявиться при электронном учете детей и сотрудников, будь то конкретная рабочая ставка или график посещаемости, адаптированный для детей со специальными образовательными потребностями»,- заявил Каха Каладзе.



По словам мэра, электронная система допуска является чрезвычайно важным механизмом как для управления воспитательным процессом, так и в плане рационализации финансов.



По его же информации, с 16 сентября этого года новшество работало в пилотном режиме в 20 детских садах Тбилиси, и до сих пор никаких недостатков выявлено не было.





