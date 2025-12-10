Главная рождественская елка столицы зажжется 12 декабря

10.12.2025 13:38





«Главная новогодняя ёлка столицы будет зажжена 12 декабря в 20:00 на площади Первой Республики», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства.



Каха Каладзе пригласил граждан принять участие в праздничной церемонии.



«Мы активно работаем на площади Первой Республики, где будут размещены главная новогодняя ёлка и «рождественская деревня». Мы делаем всё, чтобы создать новогоднюю атмосферу, чтобы и взрослым, и детям, пришедшим туда, было приятно и празднично. Приглашаю всех — приходите 12 декабря в 20:00 на площадь Первой Республики, где мы вместе зажжём главную ёлку столицы», — заявил Каха Каладзе.





