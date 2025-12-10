Сенатор Ричард Блюменталь: Уиткофф и Кушнер «похоже, на стороне России»

Демократ-сенатор США Ричард Блументаль в интервью «Suspilne» отметил, что президент США Дональд Трамп должен заменить переговорщиков — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые вовлечены в процесс урегулирования российско-украинской войны.



Сенатор выразил обеспокоенность тем, что Трамп подталкивает Украину к быстрому подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности.



«Я глубоко обеспокоен тем, что Трамп бросает Украину на произвол судьбы. Он вынуждает Украину пойти на территориальные уступки, которые несправедливы и необоснованны, и лишает Киев военной помощи, которая необходима Украине для защиты от путинской резни», — отметил Блументаль.



Говоря о мирных переговорах, сенатор заявил, что они «полностью односторонние, учитывая, как ведут переговоры представители Трампа».



«Я считаю, что Трампу нужны новые представители — Уиткофф и Кушнер, по-видимому, находятся на стороне России, а не являются беспристрастными посредниками. Весь «мирный план» должен быть отменён. Они должны вернуться к отправной точке», — подчеркнул Блументаль.



Сенатор также прокомментировал заявление Трампа относительно проведения выборов в Украине.



«Похоже, Трамп успокаивает Путина. Выборы — это лишь ещё один шаг к тому, чего он пытается добиться для Путина. Путин не проводит выборов. Зеленскому они тоже не нужны», — отметил Блументаль.





