Вслед за WhatsApp и FaceTime в России заблокировали SnapChat

05.12.2025 00:19





Роскомнадзор вышел на тропу войны с мессенджерами, заблокировав за один день два популярных у россиян сервиса.



Вслед за ограничениям на работу FaceTime, сервиса звонков от Apple, РКН объявил о блокировке Snapchat — мессенджера, которым в России на 2022 год пользовались 7,6 млн человек.



«По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — заявили в РКН.



C аналогичной формулировкой утром РКН о блокировке Facetime — одного из последних сервисов, доступных россиянам для видеозвонков после их блокировки в WhatsApp и Telegram.



На прошлой неделе Роскомнадзор предупредил о полной блокировке Whatsapp — самого популярного в России мессенджера с аудиторией почти 100 млн человек. WhatsApp продолжает игнорировать требования российского законодательства о локализации данных пользователей, а также используется для «террористических действий» и мошенничества, утверждал РКН.



WhatsApp может быть заблокирован в России в течение следующих шести месяцев, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По данным проекта «На связи», на конец ноября ограничения на работу сервиса уже затронули более 60 российских регионов.



Что касается Telegram, то планы по его блокировке пока отложены, рассказали «Верстке» три близких к Кремлю источника. По их словам, это связано с необходимостью иметь «нормально работающее средство коммуникации», которым до сих пор не стал «национальный мессенджер» Мах. При этом после блокировки WhatsApp роль Telegram только возрастет, добавил один из собеседников издания. «Заблокировать еще и "телегу" могут только по настоятельной просьбе силовиков. Но они тоже пользуются "телегой", и такой просьбы пока не было», — уточнил источник.



Другой собеседник пояснил, что Telegram будут «всячески пугать и тащить на сотрудничество», но всерьез трогать его не собираются. Среди проблем Мах он назвал то, что туда не удалось «перетащить политический контент», а также трудности с установкой мессенджера за границей, из-за чего российские власти не могут через него распространять пропаганду в других странах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





