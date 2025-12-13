Сегодня состоится финальное шоу детского конкурса песни «Евровидение-2025»

13.12.2025 11:26





Грузия принимает детский конкурс песни «Евровидение-2025» – финальное шоу состоится сегодня, 13 декабря, в 20:00.



В финале самого престижного детского конкурса Европы примут участие представители 18 европейских стран, в том числе представительница Грузии – победительница национального песенного конкурса «Ранина» Анита Абгарян.



Онлайн-голосование за представителя Грузии на детском Евровидении-2025 доступно из Грузии и из любой страны мира.



Проголосовать можно на сайте jesc.tv. Для этого нужно посмотреть короткий видеоколлаж, выбрать Грузию и любые две другие страны, а затем нажать кнопку «Голосовать». Затем нужно будет выполнить простую математическую операцию (например, 1+2; 4-3) и нажать кнопку подтверждения.



Голосование временно завершится сегодня в 20:00 по тбилисскому времени, после чего начнётся прямая трансляция конкурса. После выступления всех восемнадцати участников голосование возобновится на 15 минут, когда зрители могут проголосовать во второй раз.



Грузия — самая успешная страна в истории Детского Евровидения, побеждавшая в конкурсе четыре раза. Грузия принимает конкурс во второй раз, на этот раз после победы Андрии Путкарадзе на Детском Евровидении в 2024 году.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





