Карло Амиргулашвили избран председателем Бернской конвенции Совета Европы

13.12.2025 12:30





8-12 декабря в Страсбурге, Франция прошла 45-я сессия Постоянного комитета Конвенции о сохранении европейской дикой природы и природных местообитаний (Бернская конвенция) Совета Европы.



По информации Министерства сельского хозяйства Грузии, участники сессии председателем Бюро и Комитета избрали главу Департамента лесного хозяйства Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Карло Амиргулашвили, который с 2021 года являлся заместителем председателя Бюро.



«Бернская конвенция является одним из важнейших международных соглашений в области охраны окружающей среды. Соответственно, назначение представителя Грузии на эту должность будет способствовать активному представительству Грузии в структурах Европейского союза, эффективному выполнению обязательств, принятых в рамках Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским союзом, реализации Конвенции в Грузии и эффективному осуществлению экологической политики.



Важно отметить, что для реализации Конвенции в Грузии была создана Изумрудная сеть. По состоянию на 2023 год площадь Изумрудной сети в Грузии составляет 1 307 501 гектар, состоящая из 66 территорий. На данном этапе разрабатываются планы управления территориями Изумрудной сети», — говорится в сообщении.







