Рейсы из аэропорта Батуми в Стамбул отменены из-за плохой погоды.

13.12.2025 12:47





Сегодня, 13 декабря, все рейсы из аэропорта Батуми в Стамбул отменены. Причина – плохая погода.



Из аэропорта Батуми в Стамбул должны были вылететь три рейса: два рейса Turkish Airlines и один рейс Pegasus. В аэропорту Батуми сообщили, что в настоящее время неизвестно, когда состоится рейс в Стамбул.



На сегодня запланированы еще пять рейсов из аэропорта Батуми в Москву, Тель-Авив и Сочи. По данным аэропорта Батуми, эти рейсы пока не отменены.





