Гегелия: В Ашхабаде Кобахидзе нашел свое место, но грузинский народ выбирает не Ашхабад

13.12.2025 12:34





В Ашхабаде Кобахидзе (прим. премьер-министр Грузии) нашел свое место, но грузинский народ выбирает не Ашхабад – Вместо интеграции в самое мирное политическое единство в мире, этот режим говорит с диктаторами, террористами и спонсорами терроризма о «мире», с которым, в первую очередь, враждуют и который уничтожают именно автократы. Мир никогда не был и не является целью антигрузинского режима,- указанное заявление сделал генеральный секретарь «Лело –Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, Кобахидзе остановил путь к Евросоюз, зато «вместе с автократами принимает участие в т. н. мирной конференции».



«Кобахидзе приостановил путь к Евросоюзу, являющемуся самым продолжительным проектом мира и благополучия в мировой истории, зато принимает участие в т. н. мирной конференции с лидерами России, Ирана и Пакистана, а также другими автократами, в рядах которых стоит самый большой враг мира, грузиноненавистник и оккупант Путин. После панихид «Хесболы» Кобахидзе нашел свое место на конференции в Ашхабаде, и, по словам спикера грузинского парламента (прим. Шалва Папуашвили), именно здесь и есть будущее Грузии.



Но это только место Кобахидзе, здесь его будущее, а не христианского, европейского, свободного грузинского народа, который еще много веков назад отказался от автократии и избрал греко-римскую цивилизацию, поиск полноценного места в семье европейских народов, членство в мирном политическом пространстве, основанном на правилах и законах, а также на христианских ценностях, благополучии и законности.



Самая главная проблема именно в том, что Кобахидзе пытается сменить ось европейской и атлантической интеграции на ашхабадские ценности, предложить указанный формат в противовес тому, что он сам губит и уничтожает – защищенное и безопасное европейское будущее.



Внешняя политика Кобахидзе – это неорганическое антитело. Она также никак не совместима ни с чем грузинским, как и этот грабящий режим не совместим с вызовами и приоритетами бедного грузинского народа.



Параллельно, был пролит свет и на суть т. н. мира режима «Мечты». Кто хочет понять, что подразумевает «коц» (прим. представители правящей партии) под миром, с настоящее времени долго думать ему не придется – под миром «коцы» подразумевают именно пророссийскую автократию, нейтралитет на российской орбите и пребывание в альянсе с разными темными диктатурами.



Факт налицо: Вместо интеграции в самое мирное политическое единство в мире, этот режим говорит с диктаторами, террористами и спонсорами терроризма о «мире», с которым, в первую очередь, враждуют и который уничтожают именно автократы. Мир никогда не был и не является целью антигрузинского режима»,- заявил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





