Сенатор Джинн Шейхин: В прошлом году правительство Грузии предприняло беспрецедентные шаги

13.12.2025 11:16





В прошлом году правительство Грузии, с целью заставить замолчать собственных граждан и ослабить демократическую систему, предприняло беспрецедентные шаги – Указанные шаги полностью соответствуют интересам Москвы, - указанное заявление в своем выступлении в Сенате США, на заседании, приуроченном к Международному дню защиты прав человека, сделала сенатор Джинн Шейхин (Демократическая партия).



По её словам, «Украина – не единственное место, где Кремль, с целью контроля над соседями и определения их политического курса, использует методы принуждения».



«В прошлом году правительство Грузии, с целью заставить замолчать собственных граждан и ослабить демократическую систему, предприняло беспрецедентные шаги. Оно приняло репрессивные законы. Оно отказалось от условия по членству в евроатлантическом сообществе, закрепленном в конституции. Оно приняло жесткие меры против гражданского общества и арестовало представителей оппозиции», - заявила американский сенатор.



Она также отметила, что «указанные шаги полностью соответствуют интересам Москвы».



«Лидеры гражданского общества Грузии, в том числе Нино Долидзе, обладатель награды Национального института демократии, ценой личного риска продолжают работу по защите основных прав. Их борьба является частью широкого глобального сопротивления», - заявил Шейхин.





