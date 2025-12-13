Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
13.12.2025   11:16


В прошлом году правительство Грузии, с целью заставить замолчать собственных граждан и ослабить демократическую систему, предприняло беспрецедентные шаги – Указанные шаги полностью соответствуют интересам Москвы, - указанное заявление в своем выступлении в Сенате США, на заседании, приуроченном к Международному дню защиты прав человека, сделала сенатор Джинн Шейхин (Демократическая партия).

По её словам, «Украина – не единственное место, где Кремль, с целью контроля над соседями и определения их политического курса, использует методы принуждения».

«В прошлом году правительство Грузии, с целью заставить замолчать собственных граждан и ослабить демократическую систему, предприняло беспрецедентные шаги. Оно приняло репрессивные законы. Оно отказалось от условия по членству в евроатлантическом сообществе, закрепленном в конституции. Оно приняло жесткие меры против гражданского общества и арестовало представителей оппозиции», - заявила американский сенатор.

Она также отметила, что «указанные шаги полностью соответствуют интересам Москвы».

«Лидеры гражданского общества Грузии, в том числе Нино Долидзе, обладатель награды Национального института демократии, ценой личного риска продолжают работу по защите основных прав. Их борьба является частью широкого глобального сопротивления», - заявил Шейхин.


