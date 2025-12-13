Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр экономики: Очень скоро отпразднуем открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс


13.12.2025   11:23


Очень скоро Азербайджан, Турция и Грузия отпразднуем открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс, – заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили Грузии в программе «Актуальная тема – с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.

По ее словам, упомянутый проект сыграет очень важную роль как для Грузии, так и для региона.

«Думаю, что очень скоро весь регион, Азербайджан, Турция и Грузия отпразднуем открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс, который сыграет очень важную роль как для нашей страны, так и для региона. Очень скоро состоится торжественное открытие этого проекта», – сказала Мариам Квривишвили.


