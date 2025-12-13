Министр экономики: Очень скоро отпразднуем открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс

13.12.2025 11:23





Очень скоро Азербайджан, Турция и Грузия отпразднуем открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс, – заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили Грузии в программе «Актуальная тема – с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.



По ее словам, упомянутый проект сыграет очень важную роль как для Грузии, так и для региона.



«Думаю, что очень скоро весь регион, Азербайджан, Турция и Грузия отпразднуем открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс, который сыграет очень важную роль как для нашей страны, так и для региона. Очень скоро состоится торжественное открытие этого проекта», – сказала Мариам Квривишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





