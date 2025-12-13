Миграционная служба Грузии задержала 28 иностранцев

В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Миграционной службы Министерства внутренних дел Грузии провели специальное мероприятие, в ходе которого задержано 28 иностранцев, сообщает МВД Грузии.



На основании добытой информации, сотрудники ведомства проверили конкретные адреса с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



«В результате комплексных мер были задержаны 28 иностранных граждан. Среди них граждане Ирана, Индии, Нигерии, Пакистана, Туркменистана, Непала, Сьерра-Леоне, Бангладеш, Иордании, Эфиопии и Афганистана.



Установлено, что задержанные находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время задержанные находятся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.







