Миграционная служба Грузии задержала 28 иностранцев


13.12.2025   11:20


В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Миграционной службы Министерства внутренних дел Грузии провели специальное мероприятие, в ходе которого задержано 28 иностранцев, сообщает МВД Грузии.

На основании добытой информации, сотрудники ведомства проверили конкретные адреса с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.

«В результате комплексных мер были задержаны 28 иностранных граждан. Среди них граждане Ирана, Индии, Нигерии, Пакистана, Туркменистана, Непала, Сьерра-Леоне, Бангладеш, Иордании, Эфиопии и Афганистана.

Установлено, что задержанные находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

В настоящее время задержанные находятся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.


