Atlantic Council: Украина обладает уникальным опытом защиты инфраструктуры в условиях войны

09.12.2025 21:21





Украина более десяти лет живет под постоянной угрозой кибератак и ракетных ударов. Страна стала примером того, как государственная инфраструктура может функционировать в условиях непрерывного давления. Ее опыт показывает, что защита критически важных систем выходит далеко за рамки кибербезопасности и требует гибридного подхода, сочетающего цифровую и физическую устойчивость, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).



С 2014 года энергетика, банковский сектор и телекоммуникации Украины подвергались все более тяжелым атакам. Россия впервые в мире в 2015–2016 годах спровоцировала кибератакой масштабное отключение электроэнергии. Однако именно в эти моменты проявилось ключевое преимущество Украины — аналоговая устойчивость: инженеры вручную изолировали поврежденные участки сети и восстанавливали подачу электричества.



Эксперты подчеркивают, что полная цифровизация без резервных механизмов создает уязвимость. Настоящая устойчивость требует гибридных систем с ручными режимами, локальным управлением и возможностью продолжать работу при потере связи.



Банковский сектор Украины стал примером институциональной автономии. Национальный банк оперативно внедрял обязательные протоколы безопасности, создавал единый центр реагирования и обеспечивал стабильность финансовой системы даже во время массированных атак. Особое значение получила инициатива Power Banking — сеть отделений, оснащенных генераторами, спутниковой связью и возможностью работы офлайн.



Кибератаки и физические удары часто синхронизированы, а устойчивость определяется не только предотвращением угроз, но и способностью поддерживать работу.



Эксперты считают, что стране необходимы отраслевые центры реагирования, обязательный обмен разведданными между государством и бизнесом и единый фонд инвестиций в устойчивость с участием Украины, ЕС и международных финансовых институтов. Кроме того, требуется подготовка не менее 10 тысяч новых специалистов по безопасности.



Украина уже обладает уникальным опытом защиты инфраструктуры в реальных условиях войны — и теперь может стать мировым лидером в формировании новых стандартов и доктрин устойчивости.





