G7 рассматривает возможность использования всех замороженных активов РФ в пользу Украины
09.12.2025 09:44
Страны G7 изучают возможность использовать все замороженные активы России, чтобы способствовать достижению справедливого и прочного мира в Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7, которое было обнародовано 8 декабря, пишет "Европейская правда".
Министры финансов стран G7 8 декабря провели виртуальную встречу вместе с руководителями Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, а также Совета по финансовой стабильности.
Страны заявили о готовности рассмотреть возможность использования всех замороженных российских средств для содействия миру в Украине.
"Мы продолжим сотрудничество с целью разработки широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование всех российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до выплаты Россией репараций, с целью прекращения войны и обеспечения справедливого и длительного мира в Украине", – говорится в заявлении.
Также G7 пообещала поддерживать украинскую власть в проведении реформ, в частности в борьбе с коррупцией и улучшении управления государственными предприятиями.
Министры подчеркнули готовность усилить давление на Россию в случае провала мирных переговоров. На встрече также обсуждали укрепление сотрудничества с международными партнерами и повышение коллективной экономической и финансовой устойчивости.
Недавно семь государств написали письмо руководству ЕС относительно "репарационного займа" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии. На выходных президент ЕК встретилась с премьером Бельгии и Мерцем для обсуждения росактивов.
