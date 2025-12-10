Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси планируют построить «правительственный городок»


10.12.2025   13:58


Фонд муниципального развития Грузии объявил конкурс на закупку услуг по подготовке генерального плана и эскизных проектов «правительственного города» на территории, расположенной в г. Тбилиси, в районе Чугурети, на улице Гедеванишвили (бывшая «Арсенальная гора»).

Проект предусматривает строительство городка, в котором будут собраны государственные ведомства:

• Здание парламента
• Администрация правительства
• Зал для мероприятий
• Министерство иностранных дел

В тендерной документации отмечается, что «для безопасного и бесперебойного функционирования вокруг указанных зданий и сооружений должно быть предусмотрено ограждение».

Здесь же планируется разместить офисные здания:

• Министерства инфраструктуры
• Министерства регионального развития
• Министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты
• Министерства экономики и устойчивого развития
• Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства
• Министерства образования, науки и молодежи
• Министерства культуры
• Мэрии Тбилиси
• Специальной службы государственной охраны Грузии
• Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства
• А также здания и сооружения хозяйственного/вспомогательного назначения.

«Основная цель проекта – повышение доступности государственных услуг и создание современного, единого и устойчивого пространства, которое будет полностью интегрировано в планируемую структуру столицы. Существующая территория должна быть освоена таким образом, чтобы стать неотъемлемой частью города и способствовать улучшению предоставления государственных и общественных услуг, укреплению и оптимизации межведомственной координации, а также организации и бесперебойному проведению государственных и общественных мероприятий», - говорится в документе.

Идея создания «правительственного городка» появилась у грузинских властей еще в 2017 году. Тогда его планировалось построить в тбилисском районе Ортачала в Тбилиси. Тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили заявлял:

«Будет хорошо, поскольку в центре города высвободится очень много офисного пространства и мест для гостиниц, с другой стороны, будет поощрен строительный сектор».

Позже, в 2019 году, занимавшая тогда пост министра экономики Натия Турнава, заявила, что реализация проекта больше не рассматривается, поскольку у правительства есть другие приоритеты.

Новый тендер был объявлен 9 декабря 2025, заявки будут приниматься до 23 декабря.


