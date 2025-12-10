|
На месте сгоревшего «Боржомского рынка» в Тбилиси хотят построить торговый центр
10.12.2025 13:48
Гендиректор компании GRDC Holding Леван Каралашвили заявил, что выражает интерес к строительству на месте сгоревшего т.н. «Боржомского рынка» в Тбилиси нового торгового пространства, где, по его словам, смогут продолжить работу те, кто пострадал в результате пожара на рынке площадью в 15 000 кв.м.
Речь идет об инвестиции в $15 млн.
Пока компания ожидает разрешения на строительство. Уже подготовлен проект реконструкции сгоревшей площади т.н. «Боржомского рынка» — он предоставлен муниципалитету.
«Надеемся, что соответствующее разрешение на строительство будет выдано в ближайшее время, после чего мы приступим к реконструкции, восстановим и вернем рабочие места 400 пострадавшим, которые там были заняты.
<…> Мы предполагаем, что строительные работы займет около 12 месяцев, потому что <это здание будет представлять> своего рода сэндвич-панель (строительный материал — ред.)», — заявил Каралашвили.
